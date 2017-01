Napoli, niente prova tv per Reina

La decisione attesa del Giudice sportivo è arrivata. Niente squalifica con la prova tv per Pepe Reina come invocato dal presidente della Sampdoria Ferrero. Il ricorso blucerchiato per la simulazione che avrebbe portato al secondo giallo e all'espulsione di Silvestre è stato giudicato inammissibile. Viene spiegato che l'istanza della società non attiene comunque ad alcuna delle ipotesi di condotta gravemente antisportiva ed alle fattispecie tassativamente previste.