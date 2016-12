Napoli, nel Presepe Higuain è già bianconero

Nonostante il clamore suscitato dalla notizia di Higuain alla Juve, a Napoli le tradizioni vengono comunque rispettate e così la statuetta del Pipita con la maglia bianconera è già apparsa sui presepi di via San Gregorio Armeno, la celebre strada delle botteghe dei pastori a Napoli. "E' il pastore che non avrei mai voluto fare", ha scritto il suo autore, Marco Ferrigno, in un cartello affisso sulla vetrina della sua bottega.