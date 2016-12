Napoli, Mourinho vuole Higuain

Perso Drogba e con Diego Costa spesso ai box per problemi fisici, José Mourinho vuole un attaccante di valore mondiale per il suo Chelsea e per questo motivo ha bussato alla porta del Napoli per Gonzalo Higuain . Secondo il britannico "The Sun", i Blues sono pronti ad offrire 30 milioni di sterline a De Laurentiis (poco meno di 41 milioni di euro), in pratica quanto pagato al Real Madrid. Per convincere il patron a Londra devono alzare l'offerta.

L'offensiva è partita e non sarà facile resistere. Come una partita a scacchia, il Chelsea si è mosso nell'ombra e ha poi fatto la prima mossa. Certo 40 milioni non fanno sobbalzare De Laurentiis dalla sedia, ma è sempre un modo per capire se ci sono margini di trattativa. Quei soldi, infatti, il patron del Napoli li ha versati al Real Madrid due anni fa (37 più tre di bonus) e sono ben lontani dalla clausola di rescissione fissata a 100 milioni.



In questi casi conta non poco la volontà di Higuain, ora impegnato nella Coppa America, ma che non disdegnerebbe un'avventura in Premier League e soprattutto la possibilità di dare l'assalto a quella Champions League che non è mai riuscito a vincere. Il sì del giocatore appare scontato, anche perché con l'addio di Benitez e l'ingaggio di Sarri si è chiuso un ciclo. Per convincere il Napoli, però, Mourinho deve alzare un po' la posta in palio: per meno di 50 milioni la sensazione è che AdL nemmeno risponda al fax dei campioni d'Inghilterra.