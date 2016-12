Napoli-Monaco 5-0: Gabbiadini fa il Pipita, poker

E adesso come la mettiamo? Da giorni sembra il prescelto da sacrificare per arrivare ad un bomber che sostituisca Higuain. Eppure Gabbiadini i gol li sa fare e ne dà l’ennesima dimostrazione in uno degli ultimi test del precampionato del Napoli (chiuso 5 vittorie, 25 gol fatti e 0 subiti): a farne le spese il malcapitato Monaco, che se si presenterà con questo approccio mentale al preliminare di Champions avrà vita davvero dura col Villarreal. Impiega appena 3 minuti infatti Gabbiani per iniziare il suo show personale: non sbaglia a tu per tu col portiere sul filtrante di Ghoulam.



Al 16’ il raddoppio: Manolo si inserisce perfettamente sull’assist di Hamsik e fa 2-0, risultato che regge fino all’intervallo. Ad inizio ripresa però, al 47’, il Napoli inserisce di nuovo il turbo: gran lancio di Hamsik per Callejon, che viene travolto in area e dal dischetto Gabbiadini non sbaglia. Minuto 63: cross dalla sinistra di Insigne e inserimento vincente del bomber bergamasco. Che, non contento, 120 secondi più tardi si ricicla anche assistman, appoggiando ad Allan la palla del definitivo 5-0. Nel finale anche Milik va vicino al gol, ma stasera è solo il “Gabbiadini show”.