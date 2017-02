Napoli, missione Madrid: iniziato il countdown

Tutto pronto in casa Napoli per il big match di Champions League col Real . Il countdown di avvicinamento alla partita è iniziato. Alle 10.45 è in programma l'ultimo allenamento a Castel Volturno. Una mossa che non consentirà ai cronisti spagnoli di assistere al quarto d'ora di training consentito dalla Uefa. Poi gli uomini di Sarri partiranno alla volta di Madrid alle 13.45. Insieme alla squadra viaggerà anche il presidente De Laurentiis . Alle 19 conferenza stampa al Bernabeu del tecnico insieme ad Albiol e Callejon .

10. 30 - ALLENAMENTO BLINDATO A CASTEL VOLTURNO. Ultimi ritocchi nel ritiro azzurro in vista del big match. Negli allenamenti di questi ultimi giorni, il tecnico ha insistito sulla mobilità di Mertens, chiamato a confrontarsi con Varane e Sergio Ramos.



10.00 - REINA: "NON FIRMIAMO PER IL PARI". "Un conto è dire che il pareggio sarebbe un buon risultato, un altro è dire che firmiamo per il pari. Dobbiamo fare il meglio che possiamo, siamo consapevoli del fatto di poter anche perdere ma a priori e con umiltà dico che non firmiamo per il pareggio". Il portiere del Napoli Pepe Reina, in un'intervista rilasciata a radio 'Cadena Cope', suona la carica alla vigilia dell'ottavo di finale di Champions League contro il Real Madrid. "Cercheremo di rispettare le nostre idee di gioco - ha aggiunto l'estremo difensore spagnolo - Siamo abbastanza umili da sapere che ci sarà da soffrire". Reina ha ammesso che "per me il Real è sempre favorito contro chiunque gioca - ha proseguito - Sono campioni d'Europa, campioni del mondo, primi in campionato. Hanno recuperato giocatori importanti. Sarà una gara molto difficile. Sono i favoriti, senza dubbio. Abbiamo molto rispetto, ma nessuna paura".



9.30 - L'ALBERGO A MADRID. Svelato l'albergo che ospiterà il Napoli a Madrid. Si tratta dell'hotel Mirasierra nel quale alloggerà anche Diego Armando Maradona.