Napoli, MIlik: "Sognavo un debutto così"

Milik è stato il grande protagonista della vittoria sul Milan. Il polacco ha già conquistato il San Paolo, facendo sbiadire il ricordo di Higuain: "Mi sento molto bene, il debutto è andato come un sogno, davanti a questi fantastici tifosi. Potevo fare anche meglio, ma va bene così e ora dobbiamo concentrarci per i prossimi impegni. È la prima volta che vedo un tifo del genere: la gente qui è veramente pazza per il calcio".