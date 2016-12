Napoli, Milik: "Col Real è la partita della vita, siamo fiduciosi"

Il centravanti polacco è arrivato a Napoli in estate con la pesante eredità di Higuain da raccogliere: "Quando ero all’Ajax il Napoli mi ha cercato con insistenza, sono stato molto contento di questa offerta e ho scelto Napoli perché credo che sia la scelta migliore per la mia carriera e per la mia crescita. Higuain? Non ho avuto paura del confronto e non mi piace essere paragonato a nessuno. Io sono Milik e sono venuto a Napoli per scrivere qui la mia storia".



La Juve è distante otto punti, ma Milik non molla: "La Juve è molto forte, lo sappiamo benissimo, ma il campionato è ancora apertissimo". Senza di lui si è scatenato Mertens, che ha segnato addirittura 7 gol in una settimana: "Sono molto felice per il momento magico che sta vivendo Dries, un giocatore molto duttile che ama giocare a sinistra ma che sta dimostrando il suo valore anche come punta centrale. E' bravo in molti ruoli, come sa bene anche mister Sarri. Quando tornerò in campo, io starò al centro dell’attacco".



Nel frattempo il suo ambientamento a Napoli prosegue a gonfie vele: "Amo Napoli e i napoletani, che ti sommergono con il loro affetto e il loro calore. Ci sono posti bellissimi vicini al mare, dove amo rilassarmi. Adoro, poi, la pizza e la cucina napoletana, con pasta e mozzarella, ma devo trattenermi per restare in piena forma".