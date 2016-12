Napoli: Milik chiede tempo, Pavo non vede l'ora

E' la vigilia di Fiorentina-Napoli. Paulo Sousa chiama a raccolta i tifosi viola. Maurizio Sarri, come tante altre vigilie, preferisce il silenzio. Il suo Napoli ha ripreso il volo, Gabbiadini rientra nella lista dei convocati e si attaccanti che servono urgentemente -grosso modo- non si parla più. O perlomeno: con Mertens autore di 7 gol in 2 partite, 10 in totale, è giusto che si parli di lui, ci si riferisca al belga che attraversa un momento stupefacente.

In questo giorno di vigilia, però, sono gli attaccanti a dire la loro. Non Mertens, non Gabbiadini, bensì il grande atteso Milik, che attraverso un portale dice di avere pazienza, di non avere fretta. E anche il prossimo azzurro Pavoletti, che si concede poche sillabe ala radio del Napoli per far capire quale sia la sua impazienza di catapultarsi nel nuovo mondo, a gennaio.