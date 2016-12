Napoli, Mertens verso il rientro

19:12 - Non è ancora arrivato il via libera del medico per il rientro in campo di Dries Mertens. Il belga, colpito da una commozione cerebrale dopo un duro scontro in Belgio-Galles, è stato obbligato a saltare la sfida con il Cagliari e, molto probabilmente, non sarà presente nemmeno in Europa League con lo Sparta Praga. Per calcare nuovamente il terreno di gioco, il numero 14 del Napoli dovrà probabilmente aspettare la sfida di lunedì con la Samp.

Benitez ha spiegato che in questa settimana l’esterno candidato a sostituire Insigne ricomincerà ad allenarsi in questa settimana e poi si deciderà se utilizzarlo lunedì 1 dicembre a Marassi nel posticipo notturno contro la Sampdoria. Come annunciato, Mertens non parteciperà alla trasferta di Europa League in Repubblica Ceca. Il fantasista resterà a Napoli per recuperare completamente dall'infortunio e preparare il match con i blucerchiati.

Ecco i convocati di Benitez per la sfida con lo Sparta Praga: Rafael, Andujar, Contini, Maggio, Mesto, Britos, Ghoulam, Koulibaly, Albio, Henrique, Jorgihno e David Lopez, Gargano, Inler, De Guzman, Romano, Hamsik, Callejon, Duvan, Higuain.