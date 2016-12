Napoli, Mertens è tornato in Italia: "Tutto ok, sto bene"

16:08 - Dries Mertens è tornato in Italia. Il trequartista belga ha lasciato Bruxelles e nel primo pomeriggio è atterratto all'aeroporto di Capodichino a Napoli. Di buon umore e sorridente, Mertens ha risposto anche alla domande dei tifosi che lo hanno intercettato confidando di stare bene dopo il brutto infortunio subito con la sua nazionale contro il Galles. Poi dal suo profilo twitter ha ringraziato chi gli è stato vicino in questi giorni. Ovviamente non ci sarà contro il Cagliari, da valutare per l'impegno di settimana prossima in Europa League contro lo Sparta Praga.

Good luck and thanks for the support, I'm feeling better every day.

— Dries Mertens (@dries_mertens14) 21 Novembre 2014

A promise is a promise, with or without a concussion!Tell me why you want to win the shirt I played w against Wales. pic.twitter.com/gplltYyup2

— Dries Mertens (@dries_mertens14) 21 Novembre 2014