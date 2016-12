Napoli, Mertens: "Credo ancora nello scudetto. Spero di rinnovare presto il contratto"

Gol, assist e giocate da applausi. Dries Mertens , grande protagonista con il suo Belgio contro l'Estonia, non perde però di vista gli obiettivi del Napoli : "Non è un momento positivo, ci gira un po' male: facciamo anche 21 tiri in porta ma concretizziamo poco. Però so che abbiamo una grande squadra, rimane l'ambizione di poter vincere lo scudetto. Continuiamo a lavorare così, i risultati arriveranno". Poi un augurio: "Spero di rinnovare presto"

Insomma, con tre ko nelle ultime sei partite e solo sette punti fatti, la strrda verso l'obiettivo "scudetto" si è complicata. Il belga non lo nega ma nel contempo sa quanto alto sia il potenziale del Napoli e quanto di conseguenza sarebbe sbagliato non credere che tutto sia ancora possibile. In serie A, cominciando dal match di sabato prossimo, proiettandosi poi sulla Champions: "Prima pensiamo al match contro l'Udinese, poi abbiamo questa sfida decisiva in casa contro la Dinamo Kiev. Se vinciamo e nell'altra partita pareggiano siamo qualificati, per adesso pensiamo a questo".



Infine, come si era detto, la dichiarazione d'amore più bella per i tifosi azzurri: "Io voglio rimanere a Napoli, anzi spero di rinnovare il mio contratto nelle prossime settimane".