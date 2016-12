Napoli, Mertens: "Battere la Lazio è la cosa più importante"

"Ho sempre avuto questa voglia ma quest'anno sto giocando con continuità e questo mi fa piacere", dice Dries Mertens, felice dello spazio che Maurizio Sarri gli sta concedendo. Il belga è diventato pedina fondamentale per l'allenatore azzurro, che deve fare i conti con l'infortunio di Milik e i problemi di Gabbiadini e con un momento in cui la squadra non riesce a fare risultato pieno, come successo martedì a Istanbul, contro il Besiktas. Un mezzo passo falso che non preoccupa Mertens: "In Champions vogliamo dare tutto. La prossima partita contro la Dinamo Kiev sarà importante e lo sappiamo - dice - il pareggio va bene, questo gruppo ci sta mettendo più forza e questo atteggiamento mi dà fiducia per domani".



Al San Paolo arriva la Lazio di Immobile: "Speriamo che domani lui si ricordi che è di qua, scherza Mertens. Siamo pronti perché sarà una partita molto importante come tutte. Giochiamo in casa, loro sono davanti a noi in classifica e questo non mi piace, ma noi vogliamo vincere". Il belga non vuole far promesse ai tifosi, tranne una: quella di dare tutto in campo: "Non voglio parlare adesso – afferma - voglio farlo domani sul campo. Speriamo che lo stadio sia pieno cosi possiamo divertirci".



Infine una battuta sul travestimento scelto per Halloween, quando il belga ha deciso di mascherarsi da... Insigne: "Era la festa di compleanno della figlia di Reina che ha fatto otto anni. Non avevo vestiti perché non ci avevo pensato e sono andato alla festa come il nostro idolo (Insigne) e mi sono tinto i capelli. Abbiamo riso tanto e questo è bello. Però adesso basta scherzare, domani dobbiamo vincere".