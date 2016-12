Napoli, Maradona ricorda Ciro Esposito: "Chi ama non dimentica"

Maradona torna a parlare anche della sua Argentina e come sempre fa discutere. Il silenzio stampa dopo le accuse a Lavezzi di avere fumato uno spinello per Diegiuto va anche bene, ma a dargli fastidio sono le mogli dei giocatori: "Che tua moglie cominci a parlare di calcio, di tattica, del fatto che doveva giocare uno anziché un altro, non va affatto bene e lo dico con tutto il rispetto che meritano le mogli. Ma se tu non parli, non parla nessuno. Chi si allena, chi va in ritiro, chi ci mette la faccia, chi viene criticato ed elogiato è il calciatore, poi quella che se lo sposa sia felice e basta".



Il fuoriclasse argentino conferma anche la sua passione per i colori dell’Albiceleste e annuncia che sarà a Zagabria per sostenere la squadra di Coppa Davis nella finale contro la Croazia. Già una volta, nel 2006, Maradona presenziò ad una finale e allora non portò bene ai suoi connazionali, sconfitti dalla Russia per 3-2.