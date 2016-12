Napoli, Maggio: "Il gruppo è unito, sto con Benitez"

16:36 - Il Napoli di Benitez fatica in campionato e i tifosi cominciano a spazientirsi. Christian Maggio invita alla calma ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non stiamo passando un momento positivo, ma le parole del mister sono chiare: il gruppo c'è e l'importante è reagire remando tutti nella stessa direzione". Uno sguardo anche alla gara col Sassuolo: "Conosciamo i nostri valori, proveremo a ripartire, magari dando qualcosina in più".



"Sono sereno. I miei compagni di squadra sono motivati, questo è solo un periodo, ma abbiamo già capito gli errori commessi e stiamo cercando di risolverli. Dobbiamo solo lavorare e restare tranquilli", continua Maggio. Un commento anche sulle sconfitte contro Udinese e Chievo: "Abbiamo creato tanto, abbiamo sempre avuto il pallino del gioco. Facciamo fatica a controllare le partite e questo ci dispiace, ma c'è la serenità giusta per venirne fuori. La rosa è fortissima ed ha esperienza, ci sono ancora tante gara da giocare. Ripartiremo nel miglior modo possibile".

Il 32enne non teme le pressioni: "Questa è una città non facile sotto questo punto di vista, ormai sono sette anni che sono qui. La voglia c'è: la vedo dal primo giorno di ritiro e sicuramente ne verremo fuori a testa alta". Sempre sul capoluogo campano e i suoi tifosi: "A Napoli si piange due volte: quando arrivi e quando vai via. Nel momento in cui faremo il risultato giusto, i tifosi torneranno allo stadio ad incitarci: è la cosa più importante per noi".

Maggio parla anche della Nazionale italiana: "Il ct Conte ha avuto la fortuna di ritrovare molti calciatori che aveva conosciuto alla Juventus. In ogni caso, la squadra c'è, ha assimilato in fretta le sue indicazioni e ha sempre dato il massimo". Una dichiarazione poi anche sull'Europa League: "Molti la sottovalutano, ma noi vogliamo far bene, specie per come siamo usciti dalla Champions League. Vogliamo fare subito il secondo risultato positivo".