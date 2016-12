Napoli, la Uefa chiude la Curva A e la Curva B

La Uefa ha sanzionato il Napoli con la chiusura parziale dello stadio San Paolo per "Fuochi artificiali, scarsa organizzazione e uso di laser" durante la semifinale di Europa League contro il Dnipro. In particolare l'organizzazione europea ha disposto la chiusura di Curva A e Curva B in occasione della prossima partita casalinga in competizioni Uefa. Nell'eventualità di un playoff Champions gli azzurri giocherebbero senza il supporto delle curve.