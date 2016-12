Napoli, la rincorsa alla Juve continua. Hamsik: "Orgogliosi"

Higuain resta a guardare, in attesa del ricorso contro lo stop di quattro giornate (una già scontata). Ma il Napoli, anche senza il suo fenomeno, riparte alla grande e risponde per le rime a una Juve inarrestabile, evitandone per ora la fuga verso la conquista del quinto scudetto di fila. Gabbiadini, chiamato a sostiture il Pipita, non tradisce le attese e si merita anche gli elogi del fratello dell'argentino: "Complimenti a Manolo Gabbiadini, buona partita", ha scritto su Twitter. La squadra di Sarri è lì e spera fino all'ultimo. "Abbiamo avuto possibilità di segnare già all'inizio della partita, era soltanto questione di tempo e infatti siamo riusciti a conquistare tre punti. La Juventus resta a sei punti, intanto noi siamo felici di aver offerto un bel gioco e di avere deliziato i nostri tifosi", ha scritto Marek Hamsik, altro grande protagonista del successo sul Verona insieme a Insigne e Callejon, sul proprio sito ufficiale. Sabato sera appuntamento con l'Inter a San Siro: esame difficile ma il Napoli non vuole fermarsi. Il sogno e la Juve non lo permettono.

LE STATISTICHE DI NAPOLI-VERONA-Manolo Gabbiadini ha giocato 7 partite da titolare in questa stagione con il Napoli (in tutte le competizioni), segnando 5 gol in queste gare.

-Per la 13ª volta il Napoli chiude il primo tempo senza subire tiri nello specchio - un record nella Serie A 2015-16.

-30 i gol del Napoli nei primi tempi, momentaneamente un primato in questa Serie A.

-Sei gol in 13 partite del girone di ritorno per José Callejón: nessuna rete in 19 presenze nell'andata.

-Sette tiri totali per Callejón oggi: mai di più per lui in carriera in una gara di Serie A.

-Il Napoli continua ad essere l’unica squadra imbattuta in casa in questo campionato: 13 vittorie, tre pareggi.

-Solo Torino (9) e Fiorentina (8) hanno avuto più rigori a favore del Napoli in questo campionato (7).

-Tre vittorie dopo 32 giornate per il Verona: non accadeva a una squadra di Serie A dal 2006/07 (Ascoli).