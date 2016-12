Napoli, la rinascita riparte da Callejon e Mertens

Ma attenzione. Insieme agli esterni, c'è anche un'altra svolta: Jorginho davanti alla difesa. Il pupillo del tecnico dei partenopei, Valdifiori, non è ancora pronto dopo una stagione superlativa a Empoli. Così ecco Jorginho, che al Verona giocava playmaker, ma che con Rafa Benitez non ha mai avuto un ottimo rapporto. Il centrocampista non si è mai trovato bene con il tecnico spagnolo, che ha sempre puntato sul 4-2-3-1 con due giocatori in mediana. La stagione è appena iniziata e la manita al Bruges può essere la partita giustra per ripartire.