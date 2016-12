Napoli, la ricetta di Sarri: poco turnover e titolarissimi

Rispetto all'era Benitez, dunque, a Castelvolturno il turnover non va molto di moda. Del resto, già in passato Sarri si era espresso senza mezzi termini sull'argomento, bocciando categoricamente i cambi programmati. "Il turnover mi sta sui c... - diceva quando ancora allenava l'Empoli - Ritengo che in una squadra ci siano dei giocatori che devono giocare sempre. In alcuni ruoli è difficile pensare a rotazioni importanti, se non all'interno della gara per 15-20 minuti".



Parole chiare, seguite dai fatti. Dopo nove gare (compresi i match di Europa League), solo 11 azzurri hanno infatti giocato più di 400 minuti: Reina, Albiol, Hysaj, Higuain, Koulibaly, Hamsik, Allan, Callejon, Ghoulam, Insigne, Jorginho. In totale i giocatori utilizzati finora da Sarri sono venti, 18 se si considera solo il campionato. Pochi ma buoni, verrebbe da dire. Un po' come le squadre di una volta. Poco turnover e titolarissimi. Ecco il Napoi targato Sarri.



IL MINUTAGGIO DELLA ROSA AZZURRA

Reina 720

Albiol 720

Hysaj 700

Higuain 642

Koulibaly 630

Hamsik 624

Allan 619

Callejon 561

Ghoulam 559

Insigne 521

Jorginho 442

Mertens 383

Valdifiori 365

Maggio 360

Lopez 359

Chiriches 270

Gabbiadini 262

Gabriel 90

El Kaddouri 51

Chalobah 5