Napoli, la ricerca della prima punta: ecco Zaza

Prima il Milan, adesso il Napoli. Il futuro dell'attaccante è ancora incerto anche se, in ogni caso, sembra distante dall'Inghilterra. Arrivato agli Hummers in estate, Zaza ha collezionato 9 presenze da inizio stagione. Nel momento in cui scenderà in campo per la decima volta scatterà il riscatto automatico, con il West Ham che verserà nelle casse della Juve 20 milioni. E in questa situazione si potrebbe inserire il Napoli, che potrebbe riportare in Italia il centravanti.