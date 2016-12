Napoli, la perfezione al centro: Allan-Jorginho-Hamsik, che centrocampo!

Higuain, strepitoso! Insigne, letale! Callejon, indomito! Ok, questo è l'attacco. E tanto che ci siamo mettiamoci pure Mertens, sempre sul filo della pericolosità. Ma fin qui tutto o quasi dovuto. Perché là davanti, semmai, c'è da stupirsi quando la palla non gira e non entra nella porta avversaria. La vera svolta, in questo Napoli da applausi che si è abbattuto sulla Juve, sta altrove: qualche metro più indietro, a centrocampo.



E che centrocampo! Allan-Jorginho-Hamsik, il vero incubo nella nottata buia di Allegri. Non ne siete convinti? Diamo qualche numero allora! Contrasti fatti: 34. Contrasti vinti: 29. Palloni recuperati: 58. Baricentro medio-alto (51.3 metri), squadra corta (32.8 metri). Questi, s'intende, i numeri di squadra. Una squadra tenuta compatta, veloce nel ripiegare, rapidissima nel ripartire, proprio grazie a una mediana che ha surclassato quella bianconera.



E poi ci sono i numeri individuali, quelli che con ancor più evidenza, fotografano la bontà della Sarri-revolution. Partiamo da Allan, piccolo-grande lottatore. Agile di testa, forte di gambe: 50 passaggi positivi, l'80% dei contrasti vinti, sette palle recuperate e strappate agli avversari. E poi Jorginho - la mente pensante - e Hamsik - incursore micidiale - a completare l'opera: 70 palloni per i compagni il primo, 44 il secondo, che in più tira (3 volte), crea occasioni (3), crossa e fa da sponda per gli attaccanti (4).



Numeri. Aridi? No, assolutamente no! Perché è proprio dietro queste statistiche che sta la superiorità del Napoli: una solidità trasferita anche alla difesa, molto più protetta e quindi - salvo in caso di errori individuali - quasi mai in affanno. Sintomi, insomma, di possibile grandezza: a patto che valga la regola della continuità. Con le piccole soprattutto: è da qui che passano le possibilità scudetto di questo Napoli.