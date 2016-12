Napoli, la furia di De Laurentiis su Benitez

La sconfitta contro la Juventus ha scatenato l'ira di Aurelio De Laurentiis in casa Napoli . Il presidente partenopeo ha individuato in Rafa Benitez il colpevole principale. Il Mattino rivela che è stata una serata difficile per il numero uno degli azzurri che ha pensato all'esonero immediato dell'allenatore. Oggi sono attesi sviluppi, ma è certo che allo Stadium si è messa la parola fine sulla gestione di Rafa.

AdL sta decidendo solo se agire subito o lasciarlo al suo posto per l'ultima, probabilmente inutile, partita di campionato contro la Lazio. Serve infatti un miracolo sportivo per agguantare il terzo posto che significherebbe la qualificazione ai playoff di Champions League. Proprio quelli che quest'anno contro l'Athletic Bilbao hanno fatto iniziare male la stagione. Dalla sconfitta del San Mamés di agosto qualcosa si è rotto, strappo che la vittoria della Supercoppa a dicembre contro la Juventus ha solo ricucito in parte. Ora senza la massima competizione europea De Laurentiis si trova a fare i conti con un bilancio che dirà meno 30 milioni di euro. Più difficile costruire una grande squadra senza i soldi della Uefa.

Compleanno amaro per De Laurentiis che oggi compie 66 anni e sul sito ufficiale del club sono arrivati gli auguri di Benitez: "Caro Aurelio, buon compleanno. Il mio più grande augurio è che tu possa raccogliere sempre di più dall'impegno che hai profuso per questa Società affinchè il Napoli possa raggiungere sempre maggiori traguardi e tutti i successi che merita. Auguri Presidente". Un messaggio che comunque non cambierà il destino della panchina azzurra.