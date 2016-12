Napoli, la fiducia di Hamsik: "Mancano 11 partite, è ancora tutto possibile"

Marek crede nella rincorsa: lo scudetto - il capitano non pronuncia la parola me il riferimento è chiaro - è ancora possibile. La Juve vola ma, questo l'Hamsik-pensiero, è ancora tutto aperto, tutto possibile: la partita di Firenze non ha cambiato granché: il +3 dei bianconeri è colmabile e, soprattutto, il pari del Franchi non è affatto un brutto risultato



"Era una gara difficile contro una squadra tecnicamente ottima" ha scritto lo slovacco sul suo sito internet in riferimento all'1-1 con la FIorentina. "Il primo tempo hanno meritato loro, ma nel secondo tempo abbiamo dominato. Peccato che non siamo riusciti a segnare. Febbraio è stato molto pesante, oltre alle partite in Europa League abbiamo giocato bene contro Juventus, Milan e Fiorentina. La Juventus dista 3 punti, ma ci sono ancora 11 gare, tutto è possibile. Sabato prossimo contro il Chievo vogliamo tornare a vincere!".