Napoli, la Decima di Benitez e il nodo rinnovo: ora serve chiarezza 

12:49 - Una Coppa per pianificare il futuro. Per sedersi attorno a un tavolo e ragionare assieme. Per dare continuità a un progetto che in un anno e mezzo ha regalato due trofei al popolo azzurro. D'accordo, non è arrivato lo scudetto. Va bene, la Champions è sfuggita nel maledetto preliminare contro l'Athletic. Ma... Ma una Coppa Italia e una Supercoppa (per di più contro la Juve) già messe in bacheca, un campionato che può ancora dire molto e una Europa League che non è certo impossibile sono argomenti validi per ragionare con calma e puntare a consolidare una crescita che - fisiologici passi falsi a parte - non può essere disconosciuta.



Dalle schermaglie verbali occorre passare al dialogo costruttivo. Dagli avvertimenti presidenziali ("la febbre napoletana" di cui ha parlato a caldo, subito dopo il trionfo di Doha, il presidente De Laurentiis) alle fughe dialettiche di Benitez, il tempo dei confronti a distanza è finito. Il mercato di gennaio sarà il primo banco di prova della nuova partenza: Napoli ha bisogno di certezze. L'uomo delle dieci coppe non può essere lasciato andare. Per il futuro azzurro e - non ultimo - per il prestigio del calcio italiano stesso.