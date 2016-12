Napoli, l'ironia di De Laurentiis junior: "Milan, Rete Quattro"

Dopo il 4-0 del Napoli contro il Milan, sui social - e in particolare su Twitter - si è subito scatenata l'ironia dei tifosi partenopei, che hanno preso in giro i rossoneri per il pesante ko. Non si è risparmiato anche Luigi De Laurentiis (figlio del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis), che ha pubblicato un fotomontaggio con una maglia del Milan dove, al posto dello sponsor, campeggia la scritta "Rete Quattro", ovvero uno dei canali televisivi di proprietà di Silvio Berlusconi.