Napoli, l'incitamento di Maradona: "Ora non molliamo"

Il Napoli vince ma non parla. La società prosegue nel silenzio stampa deciso dopo la squalifica di Gonzalo Higuain. Vince, tace e continua nel suo cammino, sempre a sei punti di distanza dalla Juve. Divario ampio ma non proibitivo: a incitare la squadra ci pensa allora Diego Armando Maradona. Un monito attraverso un messaggio "social": ecco infatti sul profilo dell'argentino la foto coi giocatori del Napoli che abbracciano Gabbiadini dopo il gol del vantaggio azzurro contro il Verona e la scritta "Non molliamo!". Continuare a crederci, insomma. Questo il pensiero dell'argentino.