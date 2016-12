Napoli, l'attacco si inceppa dopo 50 gol e l'Inter si stacca

Il miglior attacco della storia della fase a gironi dell'Europa League (22 gol) e il terzo reparto più prolifico del campionato (28 centri) si inceppa proprio sul più bello. Nella giornata in cui era fondamentale tenere il passo dell'Inter e dare una spallata forse decisiva alle ambizioni della Roma, Higuain e compagni sono andati in bianco, rimbalzati dal muro eretto da Garcia, per la terza volta in stagione dopo i pareggi con Carpi e Genoa.



"Higuain doveva far meglio" le parole di un Sarri incontentabile a fine match. Un Pipita certamente non nella migliore giornata, ma anche servito poco e male dai compagni, tanto che l'argentino non ha nascosto un certo nervosismo nel corso del match. Ci teneva Gonzalo a eguagliare il record di Maradona, andato a segno 9 volte di fila al San Paolo. La sua striscia, invece, aperta nell'ultima giornata dello scorso campionato con la doppietta contro la Lazio e proseguita quest'anno al San Paolo contro Sampdoria (doppietta), Lazio (doppietta), Juventus, Fiorentina, Palermo, Udinese e Inter, si è interrotta a 8, a un solo gol dall'illustre connazionale.



Un piccolo campanello d'allarme per Sarri, visto che Higuain ha segnato metà dei gol di tutta la squadra (14 su 28) e quando si inceppa tutto si complica terribilmente. Insigne a parte (7 reti), infatti, mancano i gol degli altri attaccanti: Mertens è fermo a un centro in campionato (come Hamsik e Gabbiadini), mentre Callejon ha segnato solo in Europa. La squadra gioca bene (e su questo nessun dubbio), ma rischia di essere troppo Higuain dipendente: urge trovare altre strade che portino al gol.