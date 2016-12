Napoli, Koulibaly: "Siamo in grande difficoltà, ma ci rialzeremo"

"Con il Napoli siamo in grande difficoltà ma non mi preoccupo perché so che abbiamo una buona squadra e velocemente rialzeremo la testa". Kalidou Koulibaly "imita" il capitano Marek Hamsik e dal ritiro con la sua nazionale ammette il momento no degli azzurri, dichiarandosi comunque fiducioso per una prossima inversione di rotta. Intervistato dal sito "footempo.com", il difensore ha anche parlato del connazionale Keita Balde.