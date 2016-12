Napoli, Koulibaly: "Lo scudetto è difficilissimo, ma possibile"

Ai microfoni di Premium Sport, Kalidou Koulibaly ha parlato della lotta scudetto contro la Juventus. "La cosa importante è vincere le prossime gare e andare in Champions. Possiamo sognare lo Scudetto ma sappiamo che sarà difficilissimo, la strada è molto lunga - ha spiegato il difensore senegalese -. Si può fare, ma dobbiamo lavorare molto per vincere le prossime partite che potranno fare la differenza in questo finale di stagione".