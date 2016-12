Napoli, Koulibaly: "Abbiamo fame di vittorie"

Il difensore parla anche del duello-scudetto: "E' una lotta tra tante squadre, ci sono avversarie forti e nulla è prevedibile. Noi non guardiamo la classifica ma siamo solo concentrati su ciò che ci chiede il mister per poterci esprimere al meglio. Stiamo bene, però ci sono tante partite davanti a noi e ogni gara può nascondere insidie. Pensiamo al nostro percorso e proseguiamo a lavorare come stiamo facendo da mesi. Higuain? Sono felice di averlo in squadra, perché già marcarlo in allenamento è difficilissimo, figuriamoci se dovessi marcarlo da avversario in camponato. Gonzalo è un campione assoluto e per noi è un elemento fondamentale che può trascinarci in ogni partita".



Per Koulibaly è senza ombra di dubbio il miglior momento da quando è al Napoli: "Sto giocando con continuità e costanza, il mister tiene molto alla linea difensiva e tiene continuamente l'attenzione altissima soprattutto per il nostro reparto. Seguo i suoi consigli e cerco di dare il mio apporto per subìre poco, tanto davanti abbiamo tanta qualità per poter segnare in qualsiasi momento". Il momento è doppiamente magico, visto che nel weekend il giocatore è diventato papà: "Non mi aspettavo nascesse già sabato, quando mia moglie mi ha avvisato ho provato una sensazione che non si può spiegare. Sono felice e sono certo che appena crescerà non vedrò l'ora di portarlo al San Paolo".