Napoli-Juventus senza tifosi bianconeri per motivi di sicurezza

19:38 - La Juventus difenderà il primato domenica sera nel posticipo del San Paolo contro il Napoli senza l'apporto dei suoi tifosi, a cui è stato vietato di seguire la squadra nella trasferta nel capoluogo campano. La decisione è stata presa dal Casms, il comitato che si occupa di valutare e analizzare i rischi legati alla sicurezza, dopo che i due club non hanno trovato una soluzione per organizzare la trasferta dei supporter juventini.

Una situazione che non ha mancato di irrigidire ulteriormente i rapporti già non idilliaci fra i due club.



A Torino, infatti, non hanno preso bene il fatto che i rappresentanti del Napoli non si siano presentati alla riunione in Viminale tenutasi il 2 gennaio, alla presenza dei rappresentanti bianconeri e dei dirigenti incaricati dal Ministero dell'Interno e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per trovare un accordo che stabilisse adeguate misure di sicurezza perché anche i tifosi bianconeri potessero essere presenti al San Paolo.



Invece, a parte i tanti juventini di Napoli e provincia che si 'infiltreranno' fra le file dei tifosi del Napoli, non ci saranno 'juventini ufficiali' al San Paolo.