Napoli, Jorginho: "Che emozione il selfie con Diego"

Il giorno dopo l'emozione per avere incontrato Maradona resta forte, e il centrocampista del Napoli Jorginho racconta a Premium Sport quel selfie che ha fatto il giro del mondo: "Non potevo non chiedergli la foto, un personaggio così non lo vedi tutti i giorni, non so quando mi ricapiterà. Non s'era mai visto che Sarri fermasse un allenamento. Diego ci ha detto delle belle parole, sicuramente ci ha caricato per sabato, quando sfideremo il Milan".