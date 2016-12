Napoli-Inter, la solita storia col Pocho, el Matador e il Pipita

La quarta volta in sei stagioni. Per dire: un classico dei quarti di Coppa Italia fra Napoli e Inter, e sempre al San Paolo. Nel 2011 e nel 2012, poi un anno fa e la prossima tappa: che ha un sapore forte per gli umori in ribasso a casa-Mancini e lo stesso per quelli di Sarri, che però sta godendo gli umori dell'alta quota e dei favori-scudetto, nonché di questo quarto di finale di Coppa Italia.



La prima volta, di questa serie, è il 26 gennaio 2011, Mazzarri contro Leonardo e finì 0-0, poi ai rigori dieci tiri, nove gol e un solo errore: quello del Pocho Lavezzi che calciò alto. 5-4 per i nerazurri, strada spianata verso la finale poi vinta contro il Palermo. Quella Coppa Italia fu l'ultimo dei trofei (ben 15) vinti dall'Inter di Moratti dal maggio 2005 al maggio 2011 con Mancini, Mourinho, Benitez e, appunto, Leonardo.

La seconda volta, il 25 gennaio 2012. Finì 2-0 per il Napoli con la doppietta di Cavani al 50' e al 93'. Sulla panchina azzurra, Mazzarri, su quella interista Ranieri e per gli azzurri, il trionfo finale. La Coppa Italia 2012 è stata la prima delle due vinte dal Napoli allenato da Mazzarri (la seconda nel 2014).

La terza volta, il 4 febbraio 2015. Con l'1-0 siglato da Higuain al 94', su rimessa laterale e incredibile distrazione difensiva di Ranocchia. Era Benitez contro Mancini, ma quel Napoli stava cominciando a vivere una parentesi negativa che lo portò fino alle semifinali della Coppa Italia e al terzo posto in campionato e all'addio a Benitez, mentre l'Inter fuori da tutto avrebbe ricominciato con un altro progetto.