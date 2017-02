Napoli, Insigne tiene accesa la luce: è lui il vero leader

A scacciare gli incubi ci pensa lui, Lorenzo il Magnifico, sempre più leader di un Napoli che vuole continuare a lottare e non si vuole arrendere. In Italia e in Europa. Nella domenica di Verona, è servita una perla di Insigne per sbloccare partirta e forse testa. Un destro a giro dei suoi a beffare Sorrentino ha permesso al Napoli di andare in vantaggio e indirizzare un match ostico e per nulla semplice. Un po' come quella magia al Bernabeu che ha sorpreso Navas e che continua a tenere gli azzurri in bilico tra sogni e rimonte quasi, ma non del tutto, impossibili. Se il Napoli si conferma al terzo posto in Serie A e mantiene accese le speranze di ribaltare la gara di andata degli ottavi di Champions contro il Real Madrid, buona parte del merito va proprio all'attaccante ex Pescara.



Quello segnato al Bentegodi è stato il gol nuemero 6 di Insigne lontano dal San Paolo, l'ottavo in campionato. Mai aveva segnato così tanto in trasferta come conferma il fatto che la sua firma sia sempre apparsa in tutte le ultime cinque gare esterne del Napoli, Champions compresa. Nonostante la stazza, Insigne sembra davvero essersi caricato il Napoli sulle spalle visto che oltre a segnare, Lorenzinho pensa pure a madare in porta i compagni: per la nona volta in questo campionato, infatti, la partita dell'attaccante azzurro si è chiusa sia con un gol sia con un assist.



C'è tanto di Insigne ma c'è tanto anche di Marek Hamsik nel gioco di Sarri: il capitano, sempre più proiettato verso il record di gol di Maradona con la maglia azzurra, si conferma vitale per la manovra della squadra: a Verona un gol e quattro chiare occasioni create per colui che sembra un faro insostituibile. Il numero 17 ha segnato il gol numero 10, che si aggiunge ai due di Coppa: Hamsik raggiunge così la doppia cifra nel nostro campionato per la quarta volta in carriera e si porta a due sole lunghezza dal suo massimo realizzativo (i 12 gol segnati nel 2009/2019 rappresentano il suo record personale che facilmetne verrà migliorato quest'anno).



A Verona non è partito titolare Zielinski, uno che però a centrocampo è una certezza e che il segno lo ha lasciato comunque con la zampata del 3-0. Del resto, a lasciare il segno il centrocampista ex Udinese ci sta prendendo gusto visto che è entrato di prepotenza in 6 reti del Napoli nelle ultime 6 gare disputate con due gol totali e ben quattro assist, a conferma di un ruolo da protagonista sulla destra del centrocampo sarriano.