Napoli, Insigne: "Sarri ci ha spronato"

Momento d'oro per il Napoli e Insigne. L'esterno d'attacco, intervistato n esclusiva a Tiki Taka, ha elogiato Sarri: "l mister ci ha dato tanto, ci ha spronato: dopo due anni dove non avevamo fatto tanto bene ha tirato fuori il meglio di noi". Lorenzinho ha anche nel mirino la Nazionale: "Io cerco sempre di dare il massimo e farmi notare da mister Conte, la decisione ovviamente spetterà a lui".

Insigne è reduce da un gol stupendo su punizione: "E' stata una bella esecuzione, mi alleno tanto, ma non dobbiamo fare paragoni con Diego, che è stato il migliore di tutti i tempi".



Il primo posto in classifica fa sognare lo scudetto: "Tutti lo sogniamo, i miei amici e la mia famiglia mi parlano tanto di Maradona ed è sempre una grande emozione vedere i suoi gol. Sia io che il resto della squadra speriamo di fare un grande campionato".



C'è da battere la Juve e Dybala: "I favoriti sono sempre loro, hanno vinto quattro scudetti di fila e non potrebbe essere altrimenti. Noi facciamo il nostro campionato. Dybala? Si vedeva già a Palermo che aveva grande talento e lo sta dimostrando anche ora".