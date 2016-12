Napoli, Insigne: "Nessuna vertigine: primi perché abbiamo più fame di altri"

Diciannove gol sui 26 totali fatti dal Napoli. Più di quanti non ne abbia fatto tutta l'Inter. Insigne+Higuain, la coppia da sogno azzurra: 7 reti (più 4 assist) per Lorenzo, 12 per lo straordinario Pipita. Numeri da primato, numeri da leader. E là in alto, più in alto di tutti, si sta bene, benissimo. Niente paura, niente vertigini: "Ci godiamo il primo posto - ha raccontato Insigne - sapendo che abbiamo più fame di altri club, perché pochi di noi hanno vinto titoli importanti e questo è uno stimolo in più per dare sempre il massimo in campo".

Inversione di tendenza, dunque. Basta nascondersi, al bando scaramanzie e macumbe: "Sono al primo posto in classifica con la mia squadra del cuore, quindi sono ancora più contento. Si sta bene in vetta, non abbiamo vertigini. Vogliamo continuare su questa strada per arrivare il più in alto possibile". In alto con un Higuain stratosferico: "Sta facendo grandi cose. E' l'attaccante più forte al mondo, spero rimarrà tanto con noi, ce lo dobbiamo tenere stretto perché ci sta dando una grande mano. Noi due la coppia migliore? Non tocca a me dirlo, noi pensiamo soltanto di dare il massimo in campo, poi non importa chi segna, può farlo anche Reina, basta vincere".

Infine una battuta - con autocritica - sul finale di partita contro l'Inter: "Dobbiamo ancora crescere - ha concluso Insigne - gli ultimi minuti con l'Inter ci aiuteranno a migliorare nella gestione del risultato ma non abbiamo paura di nessuno. Ora siamo molto concentrati sulla sfida al Bologna, una squadra che può darci fastidio, ma vogliamo andare là sereni, vincere e conservare il primato".