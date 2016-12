Napoli, Insigne: "Grazie a tutti, momento duro ma tornerò più forte"

14:27 - "Questi che sto trascorrendo sono i giorni più difficili e duri della mia carriera. Però questo infortunio mi ha anche dato l’opportunità di comprendere e sentire a pieno il calore di tutte le persone che mi hanno manifestato affetto e dei tifosi napoletani". Così Lorenzo Insigne dopo l'operazione al crociato anteriore del ginocchio destro. "Tornerò più forte di prima e nel frattempo starò vicino ai miei compagni urlando sempre Forza Napoli".

Amici e tifosi. Colleghi e compagni di squadra. Il presidente De Laurentiis, il commissario tecnico Antonio Conte e persino il suo idolo Alex Del Piero. Tutti a manifestare solidarietà e affetto per Lorenzo Insigne. "Ho ricevuto tantissimi messaggi emozionanti e bellissimi attestati di stima che mi daranno ancora maggiore coraggio e determinazione per tornare in campo più forte di prima" ha allora ringraziato l'attaccante azzurro. "Sono orgoglioso di essere napoletano e cercherò di ripagare l’amore dei tifosi dando tutto me stesso per ritornare ad essere protagonista con la mia maglia del cuore. E nel frattempo, sarò vicino al gruppo con tutta l’anima per tifare ed urlare come ho sempre fatto sin da quando ero piccolo: 'Forza Napoli'".