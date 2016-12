Napoli, Insigne fuori almeno cinque mesi: è rottura del crociato anteriore

18:24 - Confermate le previsioni più nere per Lorenzo Insigne dopo il ko durante la partita con la Fiorentina: gli accertamenti svolti a Villa Stuart a Roma hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Per l'esterno napoletano, operato già oggi dal professor Mariani, si profila uno stop di almeno 5 mesi. Ma al Napoli c'è preoccupazione pure per Zuniga: anche per il colombiano c'è la possibilità di un nuovo intervento.

Zuniga resterà ricoverato per un paio di giorni a Pisa presso la clinica San Rossore dal professor Castellacci a Pisa. L'esterno colombiano tenterà un trattamento con le cellule staminali per la ricostruzione della cartilagine del ginocchio e una prima diagnosi sarà fatta al termine degli accertamenti clinici, ma secondo quanto scrive Il Mattino non è da escludere una nuova operazione.

IL COMUNICATO: "INTERVENTO RIUSCITO"

Lorenzo Insigne è stato operato questo pomeriggio a Roma al ginocchio. L'intervento effettuato dal Professor Mariani a Villa Stuart è durato un'ora e un quarto ed è perfettamente riuscito.

IL PROCURATORE OTTAIANO A KISS KISS

"In questo momento c’è ben poco da dire e preferiamo non rilasciare dichiarazioni ufficiali. Posso dire che siamo tutti dispiaciuti, inutile nasconderlo. Ma sappiamo bene che Lorenzo ce la metterà tutta x tornare presto in campo. Siamo qui a Villa Stuart e aspettiamo l’esito dell’intervento. Il Napoli ha affidato il giocatore ad ottime mani, quelle del Prof. Mariani, numero uno in questo tipo di operazioni".

IL MEDICO DEL NAPOLI A KISS KISS

Ecco le parole di Alfonso De Nicola, responsabile dello staff medico dl Napoli, rilasciate a Radio Kiss Kiss Napoli: "Insigne? L'operazione è la cosa migliore perché così guadagniamo un po’ di tempo. Il ragazzo non soffre più di tanto: il più delle volte si soffre per più l’attesa dell’intervento che non per l’intervento stesso. I tempi di recupero? Dico tra i quattro e i sei mesi perchè finchè non viene effettuata l’operazione non si può sapere se ci sono lesioni associate a quelle del legamento crociato anteriore, ad esempio una lesione al menisco, che ritarderebbe i tempi di riabilitazione. Noi abbiamo già collaudato, purtroppo, questo tipo di problema perché lo scorso anno abbiamo avuto lo stesso con Mesto e Rafael. Sono molto fiducioso: Lorenzo è forte, è un grande professionista perché sa fare una vita sana, è un grande lavoratore e non si tira mai indietro. L’ho visto sereno ieri sera, è forte e credo che da questo infortunio possa uscire ancor più fortificato dentro. L’intervento ci garantisce un recupero totale ed in tempi relativamente brevi, ma è sempre vero che il corpo umano ha un grande problema: non funziona come una macchina o come una moto, dove cambi un pezzo e tutto funziona come prima. Il corpo umano è sempre gestito dal cervello, che può a volte dare problemi. Nel caso di Insigne, credo che il cervello lo aiuterà molto a recuperare addirittura prima perché è un ragazzo a posto".