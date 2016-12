Napoli, Insigne è pronto: potrebbe giocare con la Roma

12:47 - Dall'infortunio sono passati meno di cinque mesi, ma Lorenzo Insigne morde il freno e vuol tornare ad aiutare il Napoli. Il recupero dell'attaccante azzurro ormai è completato e ora è a disposizione di Benitez, che già contro la Roma potrebbe decidere di dargli fiducia e gettarlo nuovamente nella mischia. Per il tecnico, a caccia di nuove soluzioni per lo sprint finale in campionato, la tentazione di puntare su Lorenzo è forte.

Insigne scalpita. Per tutti questi mesi, dopo l'intervento, si è sottoposto a una durissima riabilitazione. Non solo a Castelvolturno, ma anche a casa, dove ha allestito una palestra per allenarsi anche fuori dal centro sportivo. Con l'Atalanta il gioiellino azzurro si è scaldato e ha accarezzato il sogno di tornare nel calcio che conta, ma poi Benitez gli ha preferito Zapata ed è tornato a sedersi in panchina col muso lungo. Niente di grave, per carità. Il rientro, infatti, è soltanto rimandato. Contro la Roma potrebbe già essere la volta buona per tornare ad aiutare i compagni.



A questo punto della stagione, del resto, il Napoli sembra aver bisogno di rivitalizzare l'attacco e Insigne potrebbe essere la mossa vincente per un finale in rimonta. Dai piedi di Lorenzo, infatti, potrebbero arrivare nuovi assist a Higuain e Gabbiadini e anche Callejon potrebbe tornare quello della passata stagione. Lo spera Benitez e tutti i tifosi azzurri. Il Napoli riabbraccia Insigne. E sognare non è vietato.