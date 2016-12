Napoli insegue un sogno e si aggrappa a Higuain

Per inseguire un sogno bisogna aggrapparsi sempre a un leader perché sarà lui a tirarti fuori da ogni impiccio. Il Napoli lo ha capito fin da subito e sa che non potrà mai fare a meno, almeno in questo campionato, di Higuain. Con quello firmato al Chievo l'attaccante argentino è arrivato a quota 26 gol. Da quando è in Europa soltanto una volta ha fatto meglio: 27 reti firmate nella stagione 2009-10. Un traguardo facilmente raggiungibile per la sua annata migliore da quando gioca e stupisce il Vecchio Continente. L'unico ad aver segnato più di lui in questi mesi è Cristiano Ronaldo: con il poker realizzato al Celta Vigo, la stella portoghese è salito a quota 27. L'argentino trascina così tanto la squadra che Napoli gli perdonerà di non aver festeggiato sotto la Curva al termine del match (non volendo parlare nemmeno nel post gara): un episodio che non può di certo rompere l'amore che i tifosi provano per il Pipita. Higuain ha un contratto in scadenza nel 2018 con una clausola spaventosa: 94 milioni di euro. Spiccioli più, spiccioli meno.



Al di là del leader Higuain, anche i fatti danno al Napoli una spinta importante per credere nel terzo scudetto della sua storia, il primo da quando più di due decenni fa è terminato il regno di Diego Armando Maradona. Il 3-1 al Chievo ha regalato ai tifosi partenopei tanti motivi per crederci. La reazione al gol lampo di Rigoni (arrivato dopo 64 secondi, il gol più veloce subito dalla squadra di Maurizio Sarri in questo campionato) e il solito cinismo sotto rete. La crisi sembra alle spalle e ora si può duellare con la Juventus fino alla fine. Infine, c'è anche il fattore calendario: nelle prossime 4 giornate ci saranno Palermo e Udinese in trasferta e Genoa e Verona in casa. Poi, Inter e Roma lontani dal San Paolo. Ma se nel frattempo la Juventus avrà perso qualche punto, allora lì ci sarà una spinta che mancherà agli altri avversari: la motivazione. Con Higuain leader, il Napoli non deve fermarsi.