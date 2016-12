Napoli, Inler: "Battere il Torino per dare un segnale al campionato"

16:24 - Dopo qualche settimana di difficoltà, il Napoli è ripartito con i successi di Sassuolo e Bratislava: "In queste ultime due gare non era semplice vincere anche da un punto di vista mentale, ma la squadra c'è e l'ha dimostrato - dice Inler a Radio Kiss Kiss -. Serve continuità, bisogna dare un segnale a questo campionato già domenica". Quando al San Paolo arriverà il Torino: "E' una squadra molto forte, vincerà chi giocherà di più la palla".

I tre punti in Europa League hanno dato nuova fiducia a tutto l'ambiente: "Il Napoli è forte come il mister vuole, Benitez fa ruotare tanti giocatori come succede in ogni squadra importante - spiega Inler -. Giovedì non è stata una gara semplice, il campo era difficile e pesante ma la squadra ha giocato con tanta concentrazione, buon palleggio ma si può ancora migliorare lavorando in questo modo. Gli obiettivi per questa stagione? Non guardiamo troppo in avanti, lavoriamo partita per partita. Solo così possiamo correggere i difetti".



In ogni caso, la mini crisi dei partenopei sembra già alle spalle: "Il calcio è strano, puoi giocare bene e perdere e viceversa. La mentalità del Napoli è di vincere ogni partita, col Chievo e col Palermo non abbiamo meritato di perdere perché abbiamo creato tantissimo. Coi rosanero bisognava chiudere la gara sul 2 a 0. Ad Udine meritavamo almeno un pari".



Inler ha intenzione di tornare a essere il leader del centrocampo azzurro: "Sto crescendo, ma devo fare ancora di più perché sono qui da quattro anni e devo migliorare per aiutare la squadra. Il Napoli viene prima di tutto". I nuovi arrivati, intanto, si stanno inserendo partita dopo partita: "David Lopez è un ragazzo serio, che ascolta molto. Possiamo aiutarlo e lui può aiutarci, ha possibilità di crescere tanto qui. Koulibaly è giovane, anche lui sa ascoltare e lavora tantissimo. Ha già giocato tante partite, è un giocatore da tenere 'caldo'".