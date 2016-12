Napoli, incontro de Laurentiis-Benitez

21:20 - Le vittorie hanno riportato il sereno in casa Napoli, rischiarando anche il rapporto tra Aurelio de Laurentiis e Rafa Benitez. I due, dopo settimane di gelo, si sono incontrati a Castel Volturno per un dialogo su presente e futuro, visto che lo spagnolo è in scadenza di contratto. Nessuna decisione ufficiale, ma l'incontro ha riavvicinato i due, allontanatisi dopo il ko in Coppa Italia con la Lazio e la decisione, non gradita al tecnico, del ritiro.

Ora il dialogo c'è e il legame tra Benitez e il Napoli potrebbe proseguire: tutto è legato però ai risultati, soprattutto al raggiungimento dell'obiettivo della qualificazione in Champions League. Un obiettivo che porterebbe un bel po' di milioni nelle casse del Napoli e permetterebbe a de Laurentiis anche di mettere mano a quegli investimenti che Benitez pone come condizione per la sua permanenza. Anche per questo all'incontro era presente il ds Bigon.