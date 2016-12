Napoli, inarrivabile Callejon: media gol-punti da record in Europa 

15:35 - Destini incrociati. Sono quelli di Higuain e Callejon: entrambi corteggiati in estate dalle grandi d'Europa, entrambi blindati dal presidente De Laurentiis e rimasti a Castelvolturno. Ma se l'argentino ora fatica come non mai, lo spagnolo vive invece un momento magico. Il Pipita ha evidentemente e chiaramente subito il contraccolpo dell'esclusione dalla Champions, Calleti ha trasformanto l'ovvia delusione in rabbia agonistica. Gonzalo segna in Europa ma è a secco in campionato, Josè in campionato va a bersaglio con un puntualità impressionante, prendendosi anche la vetta della classifica cannonieri.



Una media - va sottolineato - da record, almeno nel rapporto tra reti segnate e punti portati alla squadra: sei gol fatti (in sette partite) e otto punti su undici regalati alla squadra. Nessuno come lui in Europa. Neppure Messi e Cristiano Ronaldo. Neppure Ibrahimovic o Diego Costa. Ora il Napoli si aggrappa alla sua vena. A lui che in estate è stato corteggiato dall'Atletico Madrid, che in Spagna voleva anche tornarci ma che dopo la blindatura di De Laurentiis si è messo anima e corpo nel progetto azzurro. Fondamentale per Rafa Benitez di cui non a caso è un pretoriano: assente una sola volta l'anno passato (per squalifica), nella nuova stagione ha sempre timbrato il cartellino: 11 presenze su 11 match. En plein per un giocatore che solo in Spagna faticano ancora a riconoscere per quello che è. O meglio, che solo Del Bosque non riconosce per quello che è, continuando ad escluderlo dal gruppo della nazionale.