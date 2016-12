Napoli in ritiro per la gara con la Lazio: a decidere è la squadra

In vista del decisivo match con la Lazio, in programma domenica sera al San Paolo, il Napoli va in ritiro per preparare al meglio quello che sarà un vero e proprio spareggio per la Champions League. Stavolta non c'è stato alcun intervento di De Laurentiis ma, anzi, la decisione è stata presa dagli stessi giocatori che, secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, potrebbero rimanere a Castel Volturno già da mercoledì sera.