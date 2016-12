Napoli in lutto: è morto Pesaola

Era noto come il Petisso (il piccoletto) e sua la vita calcistica è stata piena, ricca. In gioventù ha giocato nel River Plate accanto a Di Stefano allenato da Cesarini (sì, quello del gol in zona-Cesarini); dal 1952 al '60 è stato uno degli uomini simbolo del Napoli, e prima di questa lunga avventura azzurra ha pure avuto al suo fianco Silvio Piola, a Novara.

Era noto per la sua arguzia, la sua intelligenza e la saggezza che distribuiva insegnando calcio e serenità dalla panchina. Ha allenato il Napoli in quattro occasioni, dalla prima volta nel '62 all'ultima sul finire della stagione '82-'83 portandolo alla salvezza e chiudendo la carriera in panchina alla Puteolana, 30 anni fa.

Lo scudetto alla Fiorentina 1968-'69 rimane l'impresa sportiva più alta, quella era una squadra straordinaria; l'immagine di Pesaola è comunque legata al Napoli e a Napoli e a una delle frasi celebri che ancora si raccontano quando, prima di una partita importante del Bologna a Bergamo, Pesaola disse ai giornalisti: "Faremo una partita tutta d'attacco, dobbiamo vincere". Il Bologna giocò pensando, soprattutto, alla difesa e ai giornalisti del dopo-partita che gli "rimproveravano" le parole del giorno prima, Pesaola rispose nel suo inconfondibile italo-argentino: "E' che gli avversari me hanno rubato la idea...".

Di più, una volta che col Napoli venne a San Siro contro la Grande Inter e perse, e di brutto, i cronisti napoletani gli dissero: mister, ma la squadra era messa male in campo. E lui: "Io i giocatori li ho messi bene, ma poi l'arbitro ha fischiato l'inizio della partita e ... se sono mossi tuti".