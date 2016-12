Napoli, il primo gol della stagione è di Callejon

Periodo d'oro per Callejon che, dopo il rinnovo fino al 2020, ha firmato anche il primo gol della stagione del Napoli. Lo spagnolo, con un destro preciso e potente, ha deciso la partitella a metà campo del primo allenamento nel ritiro di Dimaro. I giocatori di Sarri, arrivati in mattinata in Val di Sole, sono stati accolti dai cori e dagli applausi di diversi tifosi che hanno seguito la seduta sugli spalti.