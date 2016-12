Napoli, il padre di Higuain: "La Juve non avrà mai due rigori contro"

Il padre di Higuain, Jorge Higuain, non le manda a dire alla Juventus. "La squalifica di Gonzalo? Bisogna interpretare l'importanza del momento. Il Napoli non è una squadra aiutata come la Juventus, questo il giocatore lo percepisce, lo sente. Nella partita in cui è stato espulso ai partenopei hanno fischiato contro due rigori, cosa che ai bianconeri non sarebbe mai successa", le sue parole riportate da Tuttonapoli.net.