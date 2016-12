Napoli, il medico del Belgio: "Mertens ha temuto per la carriera" 

17:54 - "Mertens ha temuto per la sua carriera". A raccontarlo a radio Crc Kris Van Cromburgge, il medico del Belgio che ha ricordato gli attimi di paura trascorsi dopo lo scontro tra l'esterno del Napoli e il gallese Williams. "Era spaventatissimo, sotto choc: è stata una cosa terribile ed anche i calciatori in campo hanno avuto subito la sensazione che fosse qualcosa di grave, non riprendeva conoscenza e per un minuto è stato incapace di muoversi".

"Lo abbiamo immobilizzato immediatamente sulla barella - ha continuato - per evitare che un movimento potesse creare ulteriori danni al suo corpo. Era paralizzato dopo il contrasto e solo dopo 24 ore la situazione si è normalizzata. Ma lo spavento è stato terribile, quell’impatto è stato terribile". L’esterno belga è stato dimesso lunedì dall’ospedale di Bruxelles dove era stato ricoverato: "Sono costantemente in contatto con Alfonso De Nicola e con Benitez e mercoledì probabilmente sarò a Napoli col ragazzo. L’infortunio è stato terribile, ma ora Mertens sta abbastanza bene. Le dimissioni di Mertens? Non è stata una decisione chiara, è stato dimesso perché non c’era più pericolo. Il suo ritorno a Napoli dipenderà anche da Dries e quindi capiremo se ce la farà ad affrontare un volo, ma in ogni caso sarà a Napoli entro la fine della settimana. Poi, dovrà sottoporsi a un’altra visita specialistica ed in base all’esito decideremo se il calciatore potrà essere già pronto per giocare o meno. La paura di Mertens è stata quella di non riuscire a muovere più le gambe e la cosa più importante in questo momento è che abbia ripreso l’uso delle gambe e che quindi la sua carriera non è più a rischio".