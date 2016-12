Napoli, il digiuno di Higuain. Come Fonseca e Diego

14:09 - Digiuno infinito per Higuain. L'attaccante argentino è a secco da 6 partite in questo campionato; diventano 11 calcolando anche il finale della scorsa stagione. El pipita abituato a infrangere record di ogni tipo, ne eguaglia questa volta uno poco lusinghiero: solo una volta nella storia del Napoli un "grande" attaccante era arrivato alla 6^ giornata senza gol: era Fonseca che nel 93/94 rimase a digiuno fino alla 9^.



Come andare in soccorso di Higuain? Prima di tutto, tocca a lui riprendere confidenza col suo mestiere preferito: il gol appunto. Poi ricordargli che Fonseca dopo le zero al sesto turno, e che tale rimane fino alla nona giornata, finì la stagione con 15 gol. Niente male.

E infine, sempre per citare il passato e citiamo il più grande di sempre, ovvero Diego Maradona, le cifre del Mattino notano che alla sesta giornata che a Dieguito toccarono ben due tentativi di digiuno totale: nel 1987-88 e nel 1989-90 un solo gol dopo sei giornate, con 15 e 16 reti finali, poi. E con un quasi scudetto nell'88 e lo scudetto nel '90. Ma non corriamo troppo.