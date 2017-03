Napoli, i tifosi rivogliono Quagliarella

Per Fabio Quagliarella si è chiuso un incubo durato oltre cinque anni. La condanna di Raffaele Piccolo a 4 anni e otto mesi di reclusione per stalking, infatti, dona finalmente un po' di pace all'attaccante, che a causa di questa vicenda nel 2010 dovette lasciare il Napoli con l'accusa, tra l'altro, di essere un traditore. Ora che è venuta a galla la verità, il giocatore della Sampdoria non ha nascosto il suo sogno: "Tornare al Napoli? Sarebbe bellissimo anche solo se me lo chiedessero".

Così, dopo il servizio delle Iene , sui social i tifosi partenopei hanno immediatamente chiesto scusa al giocatore ma non solo: il desiderio di molti, infatti, sarebbe quello di rivederlo con la maglia azzura. "De Laurentiis premiamo Quagliarella, riportiamolo a casa! Riabbracciamo un figlio di Napoli!", si legge in un messaggio su Twitter. E ancora: "Perdonaci, abbiamo sbagliato"; "Presidente propongo un ritorno per Quagliarella"; "Difficilmente mi sono sentita così in colpa. Quagliarella ti hanno distrutto il sogno di una vita e noi abbiamo contribuito. Scusaci"; "Scusa Fabio per ogni fischio e per ogni parolacci, sei e sarai sempre il 27 azzurro"; "Nessuno sapeva. Nessuno poteva immaginare. Fabio uno di noi".



Sono tantissimi i messaggi come questi comparsi negli ultimi giorni sul web, dove la voce dei tifosi si sta facendo sentire senza sosta. Ogni decisione, ovviamente, spetterà a De Laurentiis e alla Sampdoria e al momento non ci sono segnali che vanno nella direzione di un ritorno del centravanti in azzurro. Ma in estate, come ogni estate, potrebbe succedere di tutto...