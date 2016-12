Napoli, i numeri dicono che sei da scudetto

Sarà la scaramanzia, sarà che davanti ci sono 3 squadre (il primo posto è a 3 punti), ma sta di fatto che Maurizio Sarri non vuole sentire parlare di scudetto. Come dargli torto dopo solo 8 giornate di campionato? Proprio il tecnico più criticato nelle prime settimane e che, per magia, è diventato uno dei protagonisti di questo avvio di stagione. I numeri e le idee sono dalla sua parte. Ma anche gli uomini e che uomini. Partiamo dal terzo punto. Higuain e Insigne sono spaventosi: corrono, dialogano con i compagni e, cosa più importante per due attaccanti, segnano. L'argentino nelle ultime 8 presenze al San Paolo ne ha fatti addirittura 11. Sono l'oro di Napoli ed è per questo che in città sognano lo scudetto.



Abbiamo anche parlato di idee. I meriti sono di Sarri, che ha cambiato rotta adattandosi agli uomini a disposizione. Jorginho davanti alla difesa è la genialata tattica più importante: il tecnico non si è intestardito su Valdifiori, suo pupillo a Empoli. E poi, ha consegnato le chiavi del gioco a Insigne, che ha più libertà di manovra. Gioca da vero numero 10 e ha già tirato 28 volte (13 nello specchio). Il centravanti, Higuain appunto, non si può discutere: il Napoli ha firmato 18 reti in campionato e ha il secondo reparto offensivo migliore del campionato, dietro soltanto alla Roma (20). Sarri ha sistemato anche la difesa e da quando ha cambiato modulo non ha mai perso. Un solo pareggio con il Carpi (0-0), poi tante vittorie sia in serie A sia in Europa League.



Inoltre, non è un caso che il Napoli abbia vinto tutti i big match: Lazio (5-0), Juventus (2-1), Milan (4-0) e Fiorentina (2-1). Soltanto due le reti subite. I numeri sono da scudetto. Per arrivarci bisogna avere continuità. O forse, seguendo l'esempio di Sarri, non parlarne.